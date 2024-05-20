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АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий 5 мл, №8 - Запоріжжя (601047) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
529,41
Економія: -92,18 грн
437,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
462,35
Економія: -44,72 грн
417,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
472,99
Економія: -59,70 грн
413,29 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
464,00
Економія: -60,80 грн
403,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
423,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
455,99
Економія: -42,70 грн
413,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
461,62
Економія: -56,19 грн
405,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
434,14 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
463,03
Економія: -48,09 грн
414,94 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
538,29
Економія: -101,06 грн
437,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
423,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
556,72
Економія: -116,27 грн
440,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
471,66
Економія: -54,25 грн
417,41 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: гель піхвовий (6)
464,00
Економія: -60,80 грн
403,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
423,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
423,80 грн