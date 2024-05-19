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BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 60 мл - Львів (594918) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
98,22
Економія: -7,36 грн
90,86 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (1)
125,50
Економія: -17,90 грн
107,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: упаковка (1)
90,35
Економія: -0,89 грн
89,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Косів, вул. Небесної Сотні, 24/1
Всього: упаковка (1)
100,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 62
Всього: упаковка (1)
99,49 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (1)
120,99
Економія: -13,39 грн
107,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,00 грн
Подорожник
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Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Набережна, 3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
114,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
114,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
114,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
114,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
114,00 грн