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MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ ЖИВИЛЬНИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 20 мл - Харків (594931) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
164,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
311,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
265,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
265,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
265,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
265,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
265,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
265,40 грн