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Ангітон капсули тверді 427 мг блістер у картонній коробці, №30 - Запоріжжя (629327) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
309,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
333,00
Економія: -47,00 грн
286,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
359,63
Економія: -74,64 грн
284,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
336,65
Економія: -52,40 грн
284,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
303,58 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
333,00
Економія: -47,00 грн
286,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
333,00
Економія: -47,00 грн
286,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
334,99
Економія: -43,04 грн
291,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
337,77
Економія: -41,72 грн
296,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
316,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: капсули тверді (15)
286,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
309,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (1)
343,74
Економія: -54,94 грн
288,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
333,40
Економія: -43,74 грн
289,66 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
309,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
309,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (1)
325,22
Економія: -40,57 грн
284,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
330,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), блістер (1)
358,29
Економія: -65,73 грн
292,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
343,62
Економія: -51,60 грн
292,02 грн