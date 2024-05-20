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BEBBLE ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Одеса (594913) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
91,70 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
92,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -98,19 грн
81,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
Всього: упаковка (2)
57,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
165,60 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
165,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
165,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
165,60 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
165,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
92,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
92,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
165,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
165,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (2)
179,50
Економія: -98,19 грн
81,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
165,60 грн