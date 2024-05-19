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BEBBLE ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Львів (594913) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
96,84 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
59,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
Всього: упаковка (1)
100,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (1)
99,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
101,08
Економія: -1,29 грн
99,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 8
Всього: упаковка (2)
98,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 61
Всього: упаковка (1)
99,73 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 40
Всього: упаковка (1)
74,61
Економія: -0,08 грн
74,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 72-А
Всього: упаковка (1)
60,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
Всього: упаковка (1)
210,99
Економія: -129,68 грн
81,31 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яремче, вул. Свободи, 255-А
Всього: упаковка (1)
59,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
Всього: упаковка (2)
57,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 12/1
Всього: упаковка (1)
99,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Микуличин, вул. Грушевського Михайла, 77-А
Всього: упаковка (1)
96,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (2)
57,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Косів, вул. Небесної Сотні, 24/1
Всього: упаковка (1)
100,48
Економія: -0,56 грн
99,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (2)
57,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 40
Всього: упаковка (2)
57,92 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -10,68 грн
81,31 грн