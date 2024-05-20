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BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗНИК 75 мл - Одеса (594917) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53
Всього: упаковка (1)
52,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
67,05
Економія: -2,01 грн
65,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
67,05
Економія: -2,01 грн
65,04 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
72,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
156,02
Економія: -14,29 грн
141,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
Всього: упаковка (1)
51,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
59,97 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом