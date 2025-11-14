Київ
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
229.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
354,70
Економія при броні:
-12,42 грн
342,28
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 1-А
243.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
356,45
Економія при броні:
-14,17 грн
342,28
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Соборна, 91
255.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,56
Економія при броні:
-20,38 грн
362,18
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
255.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
378,19
Економія при броні:
-21,98 грн
356,21
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
276.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
299,98
Економія при броні:
-10,68 грн
289,30
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
276.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
372,14
Економія при броні:
-15,93 грн
356,21
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
278.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,21
Економія при броні:
-15,00 грн
356,21
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 68/2
278.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,68
Економія при броні:
-18,47 грн
356,21
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
278.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
304,26
Економія при броні:
-14,96 грн
289,30
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
284.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,81
Економія при броні:
-26,60 грн
356,21
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
284.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,76
Економія при броні:
-19,55 грн
356,21
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
292.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,67
Економія при броні:
-26,46 грн
356,21
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
315.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
380,09
Економія при броні:
-23,88 грн
356,21
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
325.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,59
Економія при броні:
-26,38 грн
356,21
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
344.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,11
Економія при броні:
-18,90 грн
356,21
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
346.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,68
Економія при броні:
-18,47 грн
356,21
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
350.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-33,90 грн
324,30
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
350.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
298,76
Економія при броні:
-9,46 грн
289,30
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фурси, вул. Вереснева, 10
350.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-3,60 грн
354,60
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 45-А
350.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,71
Економія при броні:
-14,50 грн
356,21
грн
