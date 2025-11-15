Київ
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
163.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
381,06
Економія при броні:
-24,85 грн
356,21
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
176.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
365,40
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
178.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
346,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
183.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
365,40
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
327.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
369,89
Економія при броні:
-13,68 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
377,76
Економія при броні:
-21,55 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
423.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
378,08
Економія при броні:
-21,87 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
423.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,39
Економія при броні:
-15,18 грн
356,21
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фурси, вул. Вереснева, 10
432.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-3,60 грн
354,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 1-А
432.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
356,45
Економія при броні:
-14,17 грн
342,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
434.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
298,76
Економія при броні:
-9,46 грн
289,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
434.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-33,90 грн
324,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
438.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,68
Економія при броні:
-18,47 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
440.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,11
Економія при броні:
-18,90 грн
356,21
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гребінки, вул. Київська, 105
441.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
305,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 36
445.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
377,69
Економія при броні:
-21,48 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
448.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,04
Економія при броні:
-16,83 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
448.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,34
Економія при броні:
-26,13 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
448.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,61
Економія при броні:
-15,61 грн
358,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
448.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
298,53
Економія при броні:
-9,23 грн
289,30
грн
Забронювати
