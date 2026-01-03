Київ
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
79.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
298,50
Економія при броні:
-9,20 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
129.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
308,97
Економія при броні:
-19,67 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
136.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
305,85
Економія при броні:
-16,55 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
144.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,21
Економія при броні:
-15,00 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
184.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
307,03
Економія при броні:
-17,73 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
184.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
383,98
Економія при броні:
-21,80 грн
362,18
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
240.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,52
Економія при броні:
-26,31 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
240.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
369,28
Економія при броні:
-11,28 грн
358,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
242.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
308,89
Економія при броні:
-19,59 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
248.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
379,98
Економія при броні:
-23,77 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 45-А
279.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
302,46
Економія при броні:
-13,16 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
290.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,51
Економія при броні:
-19,30 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 1-А
291.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
302,98
Економія при броні:
-13,68 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
307.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
303,07
Економія при броні:
-13,77 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
307.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,64
Економія при броні:
-15,43 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
315.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
299,95
Економія при броні:
-10,65 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
317.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
308,05
Економія при броні:
-18,75 грн
289,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
322.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-25,60 грн
332,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фурси, вул. Вереснева, 10
323.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-3,60 грн
354,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гребінки, вул. Київська, 105
326.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
305,20
грн
Забронювати
