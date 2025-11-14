Київ
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,21
Економія при броні:
-15,00 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,76
Економія при броні:
-19,55 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,81
Економія при броні:
-26,60 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
13.2 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,67
Економія при броні:
-26,46 грн
356,21
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
69.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
354,70
Економія при броні:
-12,42 грн
342,28
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лозова, просп. Перемоги, 15
108.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,01
Економія при броні:
-18,80 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
108.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,35
Економія при броні:
-15,14 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
110.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
306,95
Економія при броні:
-17,65 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. 92-ї Бригади, 35-В
192.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
378,87
Економія при броні:
-20,87 грн
358,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
193.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,94
Економія при броні:
-15,58 грн
356,36
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
234.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
372,14
Економія при броні:
-15,93 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
236.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
299,98
Економія при броні:
-10,68 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
237.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
304,26
Економія при броні:
-14,96 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 68/2
238.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,68
Економія при броні:
-18,47 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
240.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
378,19
Економія при броні:
-21,98 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Соборна, 91
241.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,56
Економія при броні:
-20,38 грн
362,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
291.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
380,09
Економія при броні:
-23,88 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
300.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
380,12
Економія при броні:
-23,91 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
300.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
376,01
Економія при броні:
-19,80 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 45-А
311.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,71
Економія при броні:
-14,50 грн
356,21
грн
Забронювати
Показати більше
