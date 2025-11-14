Київ
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Лактобактерин Ензифарм
®
(Lactobacterin Enzipharm
®
)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,29
Економія при броні:
-18,08 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
301,46
Економія при броні:
-18,32 грн
283,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,04
Економія при броні:
-17,83 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
377,01
Економія при броні:
-20,80 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
386,03
Економія при броні:
-23,95 грн
362,08
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 90
124.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
388,24
Економія при броні:
-26,06 грн
362,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
126.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
380,12
Економія при броні:
-23,91 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
126.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
376,01
Економія при броні:
-19,80 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
129.0 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
298,53
Економія при броні:
-9,23 грн
289,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
129.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,04
Економія при броні:
-16,83 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
382,34
Економія при броні:
-26,13 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
130.9 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,61
Економія при броні:
-15,61 грн
358,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гнідин, вул. Центральна, 16
136.4 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
299,00
Економія при броні:
-15,86 грн
283,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
138.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
298,71
Економія при броні:
-15,57 грн
283,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
138.8 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
381,70
Економія при броні:
-25,49 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новосілки, вул. Приміська, 24
140.3 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
379,77
Економія при броні:
-23,56 грн
356,21
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
140.7 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
361,06
Економія при броні:
-18,78 грн
342,28
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
158.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
296,19
Економія при броні:
-13,05 грн
283,14
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 143-Б
158.6 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
358,20
Економія при броні:
-33,90 грн
324,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 45-А
159.1 км
ЛАКТОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,71
Економія при броні:
-14,50 грн
356,21
грн
Забронювати
