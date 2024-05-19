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BEBBLE ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Київ (594919) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (2)
100,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (2)
47,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (1)
46,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Немирів, вул. Євдокименка, 22
Всього: упаковка (1)
45,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
Всього: упаковка (1)
48,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
46,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 112-А
Всього: упаковка (1)
46,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (1)
46,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
42,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валдайська, 26
Всього: упаковка (1)
50,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
Всього: упаковка (2)
41,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 7
Всього: упаковка (1)
50,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом