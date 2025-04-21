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Церінта (Cerinta)
Церінта (Cerinta)
Вінниця
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
106.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,55
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
225,78
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
113.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
113.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
221,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
114.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
189,89
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
114.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
116.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,13
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
116.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,34
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
136.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,80
Економія при броні:
-1,48 грн
231,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25-Е
191.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
220,79
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
215.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
246.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні:
-82,50 грн
158,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Острожець, вул. Центральна, 61
264.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
193,92
Економія при броні:
-35,12 грн
158,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
279.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
194,00
Економія при броні:
-35,20 грн
158,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
331.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
192,80
Економія при броні:
-34,00 грн
158,80
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
341.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
238,10
Економія при броні:
-79,30 грн
158,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
436.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
438.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
439.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
221,30
грн
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