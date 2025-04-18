Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
12.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
238,10
Економія при броні: -79,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
37.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
192,80
Економія при броні: -34,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
318.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні: -82,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
370.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
253,63
Економія при броні: -34,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/3-Б
392.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
202,77
Економія при броні: -24,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
398.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
421.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
425.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
443.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
443.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
444.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
445.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
445.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
445.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
447.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
448.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
448.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
448.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
448.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН