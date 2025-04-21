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Церінта (Cerinta)
Церінта (Cerinta)
Миколаїв
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
99.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
238,10
Економія при броні:
-79,30 грн
158,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Біляївка, вул. Костіна, 2
144.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
192,80
Економія при броні:
-34,00 грн
158,80
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
255.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні:
-82,50 грн
158,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
259.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
253,63
Економія при броні:
-34,63 грн
219,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
289.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
203,16
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
347.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
350.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,29
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
350.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,44
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
351.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
387.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
440.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
441.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
442.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
442.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
216,22
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
442.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
189,89
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
445.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,34
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, просп. Миру, 15-А
445.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
456.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,55
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
458.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,60
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
458.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,26
грн
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