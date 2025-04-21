Київ
Церінта (Cerinta)

Церінта (Cerinta)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
99.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
238,10
Економія при броні: -79,30 грн
158,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Біляївка, вул. Костіна, 2
144.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
192,80
Економія при броні: -34,00 грн
158,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
255.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні: -82,50 грн
158,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
259.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
253,63
Економія при броні: -34,63 грн
219,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
289.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
203,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
347.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
350.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
350.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
351.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
387.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
440.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
441.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
442.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
442.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
216,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
442.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
189,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
445.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Житомир, просп. Миру, 15-А
445.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
456.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
458.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
458.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,26 грн
ГоловнаКошикОбране