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Церінта (Cerinta)
Церінта (Cerinta)
Кривий Ріг
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
253,63
Економія при броні:
-34,63 грн
219,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
141.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
203,16
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
184.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні:
-82,50 грн
158,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
201.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
205.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,44
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
205.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,29
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
205.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
245.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
238,10
Економія при броні:
-79,30 грн
158,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
288.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
192,80
Економія при броні:
-34,00 грн
158,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
307.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,60
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
308.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,26
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
312.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,49
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
314.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,65
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
316.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Центральна, 7
323.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,87
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
324.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
430.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
430.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
431.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
431.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
216,22
грн
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