Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
4.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
5.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золочів, вул. Центральна, 7
37.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
129.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
130.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
133.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
184.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
253.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
253,63
Економія при броні: -34,63 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
325.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні: -82,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
539.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
540.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
540.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
541.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,59
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
541.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
541.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН