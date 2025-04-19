Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
9.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
73.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
253,63
Економія при броні: -34,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
127.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
128.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
128.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
129.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
190.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
194.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
195.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
197.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золочів, вул. Центральна, 7
214.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
240.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні: -82,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
357.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
376.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
238,10
Економія при броні: -79,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
419.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
192,80
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
496.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
496.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
497.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН