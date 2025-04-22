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Церінта (Cerinta)
Церінта (Cerinta)
Чернігів
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25-Е
194.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
220,79
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
216.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,34
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
229.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,34
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
229.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
229.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
229.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
230.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
221,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
230.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
189,89
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
255.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні:
-82,50 грн
158,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
311.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
312.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
313.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
221,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
313.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,44
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Центральна, 7
355.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,87
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
380.5 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,55
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
381.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
225,78
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
383.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,26
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
384.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,60
грн
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