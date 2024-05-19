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Косметичні засобиДитяча косметикаBEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл - Львів (594948) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
58,99 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (2)
81,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
63,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
60,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
60,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
43,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 15-Б
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (1)
81,40
Економія: -0,77 грн
80,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
81,39
Економія: -0,76 грн
80,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
81,45
Економія: -0,20 грн
81,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 15
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Збаразька, 2-А
Всього: упаковка (1)
44,75 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
58,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
75,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 64/2
Всього: упаковка (1)
61,82 грн