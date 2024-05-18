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Косметичні засобиДитяча косметикаBEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл - Харків (594948) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
76,15 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
70,97 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Всього: упаковка (1)
75,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Великотирнівська / Мазепи Івана, 12/50
Всього: упаковка (1)
75,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
Всього: упаковка (1)
64,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 39
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Всього: упаковка (1)
76,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
49,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
76,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 10/1
Всього: упаковка (1)
76,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
78,42
Економія: -9,91 грн
68,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
52,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
74,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
62,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
62,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 273/8
Всього: упаковка (1)
91,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Заводська, 31
Всього: упаковка (1)
62,15 грн