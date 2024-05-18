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Косметичні засобиДитяча косметикаBEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (594948) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
76,44 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
76,48
Економія: -7,97 грн
68,51 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
52,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
49,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
74,59 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (1)
61,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
61,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
Всього: упаковка (1)
60,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Полтава, перех. Великотирнівська / Мазепи Івана, 12/50
Всього: упаковка (1)
75,89 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Всього: упаковка (1)
75,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (1)
52,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Всього: упаковка (1)
76,31 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
70,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
76,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Всього: упаковка (1)
61,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
60,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, вул. Володимира Великого, 29
Всього: упаковка (1)
50,53 грн