L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Запоріжжя (36568) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Марганець, вул. Київська, 174
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Марганець, вул. Дворцова, 2
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
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Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
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Всього: таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
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Всього: таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
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Всього: таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорнобай, вул. Центральна, 72
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Всього: таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1