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ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин-Фармак®Ціни в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Одеса (36568) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: таблетки (4)
70,62 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
78,58 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
Всього: таблетки (4)
70,62 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайськ, вул. Одеська, 113
Всього: таблетки (1)
78,84 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: таблетки (4)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
Всього: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: таблетки (4)
79,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: таблетки (4)
79,12 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: таблетки (20)
88,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
81,36
Економія: -0,56 грн
80,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
Всього: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
Всього: таблетки (3)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Всього: таблетки (2)
82,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (2)
99,19
Економія: -11,69 грн
87,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 287
Всього: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
70,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
79,33 грн