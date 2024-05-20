L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Одеса (36568) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Незалежності, 92
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайськ, вул. Одеська, 113
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Аптека сімейна
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
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Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
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Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
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Всього: таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 287
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Марганець, вул. Дворцова, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174