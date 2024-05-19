Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин-Фармак®Ціни в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Львів (36568) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
90,63
Економія: -0,97 грн
89,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: таблетки (10)
81,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (3)
88,34 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: таблетки (10)
78,96 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: таблетки (20)
89,87
Економія: -0,93 грн
88,94 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (2)
85,17 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яремче, вул. Свободи, 307-А
Всього: упаковка (1)
98,55
Економія: -17,59 грн
80,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:45
Перечин, пл. Народна, 3
Всього: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
79,14 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (1)
90,12
Економія: -0,63 грн
89,49 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
88,45 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вижниця, вул. Йосипа Бурги, 20
Всього: упаковка (1)
87,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: таблетки (3)
70,62 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рафалівка, вул. Садова, 2
Всього: таблетки (4)
78,84 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Всього: упаковка (1)
88,33 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (2)
81,40
Економія: -0,26 грн
81,14 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сторожинець, вул. Шевченка Тараса, 25-А
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Чернівці, вул. Сосюри, 5-А
Всього: упаковка (1)
96,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
96,50
Економія: -15,54 грн
80,96 грн