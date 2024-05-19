L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Львів (36568) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Здорова родина
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яремче, вул. Свободи, 307-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:45
Перечин, пл. Народна, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вижниця, вул. Йосипа Бурги, 20
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Аптека твоєї родини
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рафалівка, вул. Садова, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сторожинець, вул. Шевченка Тараса, 25-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Чернівці, вул. Сосюри, 5-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Ж