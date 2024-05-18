Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин-Фармак®Ціни в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Харків (36568) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: таблетки (3)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
Всього: таблетки (2)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Путивль, вул. Кролевецька, 78
Всього: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Всього: таблетки (4)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: таблетки (4)
79,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Ціолковського, 6
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 10
Всього: таблетки (3)
78,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: таблетки (20)
93,38
Економія: -9,62 грн
83,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Всього: упаковка (2)
92,03
Економія: -4,61 грн
87,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 80
Всього: таблетки (4)
78,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кролевець, просп. Миру, 4
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 72
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
79,33 грн