L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Харків (36568) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
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Всього: упаковка (1)
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Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
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Всього: таблетки (3)
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Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
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Всього: упаковка (1)
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Недригайлів, вул. Незалежності, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
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Всього: таблетки (2)
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Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
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Всього: таблетки (4)
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Путивль, вул. Кролевецька, 78
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Всього: упаковка (1)
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Власівка, вул. Східна, 5-Б
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Всього: таблетки (4)
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Світловодськ, вул. Героїв України, 41
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Всього: таблетки (4)
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Світловодськ, вул. Героїв України, 104
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Всього: таблетки (4)
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Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
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Глухів, вул. Ціолковського, 6
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Всього: таблетки (3)
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Конотоп, вул. Лазаревського, 10
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
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Всього: таблетки (4)
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Конотоп, просп. Миру, 80
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Всього: упаковка (1)
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Конотоп, вул. Клубна, 111
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кролевець, просп. Миру, 4
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Всього: упаковка (1)
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Чорнобай, вул. Центральна, 72
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174