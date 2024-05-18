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ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин-Фармак®Ціни в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (36568) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
70,61 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (2)
99,19
Економія: -11,69 грн
87,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: таблетки (3)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Власівка, вул. Східна, 5-Б
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Всього: таблетки (4)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: таблетки (4)
79,12 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
Всього: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Новий Буг, пл. Свободи, 40
Всього: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (2)
81,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 72
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: таблетки (2)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
Всього: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, просп. Перемоги, 36
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
Всього: таблетки (2)
79,33 грн