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L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (36572) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
118,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
121,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (3)
117,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
118,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -13,69 грн
97,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
119,17
Економія: -10,49 грн
108,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
103,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
119,09
Економія: -8,92 грн
110,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (3), таблетки (4)
124,64
Економія: -14,22 грн
110,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
121,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
118,60 грн