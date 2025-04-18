Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
11.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
62.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,20
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
109.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
122.3 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
123.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
129.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
135.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
144.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
144.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
146.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
147.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
147.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
147.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
148.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
148.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
148.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
148.3 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
148.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH