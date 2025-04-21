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Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст (Tetranext)
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
11.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,39
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
44.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,75
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
49.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,27
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
56.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
56.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
56.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
56.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
158,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
57.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,99
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
58.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
153,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
132.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
145.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,20
Економія при броні:
-32,40 грн
123,80
грн
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