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Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст (Tetranext)
Львів
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Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
68.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
138,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
69.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,94
Економія при броні:
-2,48 грн
154,46
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 30
69.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Валова, 11
69.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
172,20
Економія при броні:
-9,40 грн
162,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-А
69.3 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
147,81
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Невського Олександра, 12
93.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
163,17
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
94.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
162,07
Економія при броні:
-1,61 грн
160,46
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Волі, 7
94.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
163,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
100.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
163,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шкільна, 25/3
100.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,50
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
150,66
Економія при броні:
-26,86 грн
123,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
117.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
167,40
Економія при броні:
-2,30 грн
165,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
142,74
Економія при броні:
-18,94 грн
123,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39
120.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,64
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Грабовського Павла, 7-А
134.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,31
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
134.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,58
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 2
137.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,42
грн
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