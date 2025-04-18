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Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст (Tetranext)
Харків
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Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
11.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,09
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
14.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
162,77
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
19.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Введенка, вул. Горбачова Олега, 59
26.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
146,66
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
70.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,86
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
85.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
162,41
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
138,15
Економія при броні:
-7,45 грн
130,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,30
Економія при броні:
-32,50 грн
123,80
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 44-Г
99.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кошманівка, вул. Молодіжна, 32-А
105.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,22
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Економія при броні:
-16,78 грн
123,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Диканька, вул. Незалежності, 8/1
123.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,21
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,20
Економія при броні:
-32,40 грн
123,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пров. Коперативний, 8-А
128.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,88
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,30
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 16
129.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
132,18
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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