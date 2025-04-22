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Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст (Tetranext)
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Економія при броні:
-16,78 грн
123,80
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
127,98
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Батурин, вул. Ющенка, 19-А
111.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,85
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
137,85
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
170,77
Економія при броні:
-5,12 грн
165,65
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
153,28
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Героїв Майдану, 1
115.3 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
145,50
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 1
116.1 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
145,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
116.3 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Економія при броні:
-16,78 грн
123,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
117.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
137,85
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,52
Економія при броні:
-5,25 грн
139,27
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Г
125.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,74
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Центральна, 15-А
125.9 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,44
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, шосе Гостомельське, 1
126.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
145,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Афанасьєва Геннадія, 13-А
126.8 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
138,31
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
127.0 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 21
127.5 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
137,85
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Яблунева, 6-А
127.6 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Економія при броні:
-16,78 грн
123,80
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
127.7 км
Тетранекст мазь очна 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
167,42
Економія при броні:
-5,02 грн
162,40
грн
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