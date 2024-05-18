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DHEA КОМПЛЕКС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ капсули, №60 - Харків (556507) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (1)
1289,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
1289,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 8
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
1289,70 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
1289,70 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Всього: упаковка (1)
1289,70 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (1)
1289,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
1172,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом