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pH5 ЛЕГКИЙ ЛОСЬЙОН 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (594655) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
546,80
Економія: -71,92 грн
474,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
672,75
Економія: -106,17 грн
566,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
362,45
Економія: -21,83 грн
340,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
444,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
467,37
Економія: -47,47 грн
419,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
564,98
Економія: -94,43 грн
470,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
600,88
Економія: -56,88 грн
544,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
508,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
579,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
527,09
Економія: -47,55 грн
479,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
531,52
Економія: -51,95 грн
479,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
594,11
Економія: -55,20 грн
538,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
528,25
Економія: -51,35 грн
476,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
564,07
Економія: -90,12 грн
473,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
583,99
Економія: -57,50 грн
526,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
583,43
Економія: -72,76 грн
510,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
579,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
588,85
Економія: -55,02 грн
533,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
579,00 грн
У місті Дніпро (Дніпропетровськ) більше немає пропозицій з препаратом