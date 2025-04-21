Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
61.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
176,96
Економія при броні: -0,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
176,96
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
99.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Економія при броні: -42,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
113.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
113.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
113.5 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
114.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
185,84
Економія при броні: -36,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
116.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Красилів, вул. Грушевського, 61-Б
119.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 166/1
121.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,84
Економія при броні: -42,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
122.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Економія при броні: -42,10 грн