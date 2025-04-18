Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
186,00
Економія при броні: -36,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
21.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Михайлівка, вул. Центральна, 113
91.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
109.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
116.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
118.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
129.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
149,36
Економія при броні: -0,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
130.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
163.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 46-А
183.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
226.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Економія при броні: -42,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
252.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
184,16
Економія при броні: -11,36 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО