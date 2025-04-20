Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
252,33
Економія при броні: -4,24 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,84
Економія при броні: -34,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
4.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
196,08
Економія при броні: -38,78 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
8.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Економія при броні: -42,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 14
10.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
22.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
149,44
Економія при броні: -0,04 грн
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
43.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Меденичі, вул. Незалежності, 2
49.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Економія при броні: -42,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Шухевича, 12-А
64.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
213,48
Економія при броні: -0,19 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Пульс
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
64.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 21
79.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
92.5 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО