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Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Кривий Ріг
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
234,16
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
132,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
132,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Білецьківка, вул. Весняна, 1-А
121.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
215,04
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
125.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
233,52
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кременчук, кв-л 101-й, 3
130.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
131.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
132.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
132.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
234,42
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
133.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
134.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
134.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
135.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
136.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
136.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
136.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,44
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
137.5 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
138.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
220,98
грн
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