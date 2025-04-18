Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
4.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
5.1 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО