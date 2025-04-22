Тобросопт-Декс (Tobrosopt Dex)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,84
Економія при броні: -42,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
181,60
Економія при броні: -32,10 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Революції Гідності, 1
104.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 20
115.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
116.3 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
167,22
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
232,50
Економія при броні: -66,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
123.7 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
124.6 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
Тобросопт®-Декс краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО