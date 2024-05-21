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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ" 40 г, №1 - Запоріжжя (786510) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (15)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (15)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (3)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (16)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (5)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (13)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (14)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (3)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (8)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (24)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (6)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (24)
12,83
Економія: -0,38 грн
12,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (15)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн