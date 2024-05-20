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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ З КАКАО В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ" 40 г, №1 - Львів (786509) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (9)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (12)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (10)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (11)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (11)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (5)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (22)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (11)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (5)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (13)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (3)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (7)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (2)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (3)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (13)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (4)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (3)
35,70
Економія: -1,07 грн
34,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Всього: упаковка (8)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (3)
35,70
Економія: -1,07 грн
34,63 грн