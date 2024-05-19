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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ З КАКАО В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ" 40 г, №1 - Харків (786509) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (6)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (9)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (11)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (20)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (3)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (13)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (20)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (12)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (12)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (5)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (14)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (10)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (7)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (10)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (20)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (10)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (3)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (5)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (11)
39,30
Економія: -1,18 грн
38,12 грн