Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Запоріжжя (501086) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Всього: ампула (3)
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Економна аптека
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
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Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
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Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Дніпро, просп. Героїв, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
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Дніпро, просп. Героїв, 17
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4