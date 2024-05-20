Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Одеса (501086) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
Аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118