Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Львів (501086) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Франка Івана, 82
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Львів, вул. Чернігівська, 6
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Симоненка Василя, 7
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Всього: ампула (3)
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Львів, вул. Пасічна, 70
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
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Всього: ампула (3)
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Львів, вул. Наукова, 59
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
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Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
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Всього: ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Здорова родина
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
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Всього: ампула (4)
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Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
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Всього: упаковка (1)
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Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
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Всього: ампула (1)
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Стрий, вул. Зелена, 21
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Всього: ампула (5)
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Стрий, вул. Незалежності, 16
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Всього: упаковка (1)
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Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Здорова родина
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8