Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Харків (501086) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (3), ампула (3)
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Харків, просп. Гагаріна, 38
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Харків, вул. Москалівська, 68/114
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Харків, вул. Балакірєва, 8/1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
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Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А