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Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Харків (501086) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: ампула (1)
250,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3), ампула (3)
249,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1), ампула (3)
252,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: ампула (2)
250,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: ампула (2)
241,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
252,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: ампула (4)
253,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
250,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: ампула (2)
250,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: ампула (5)
251,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (2)
252,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: ампула (3)
249,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: ампула (4)
273,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (2), ампула (2)
251,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: ампула (5)
252,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 100
Всього: ампула (4)
251,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
252,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (3), ампула (2)
251,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
Всього: упаковка (1)
251,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
251,04 грн