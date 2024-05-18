Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501086) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
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Дніпро, вул. Робоча, 152
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
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Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
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Дніпро, вул. Привокзальна, 3
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Дніпро, вул. Боброва, 1
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Нє болєй
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Дніпро, вул. Новокримська, 4
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Аптека 9-1-1
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Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Дніпро, просп. Науки, 171
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
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