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Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501086) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
190,25
Економія: -11,90 грн
178,35 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (1)
240,61
Економія: -9,79 грн
230,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), ампула (2)
239,04
Економія: -8,22 грн
230,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1), ампула (4)
251,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
250,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (2), ампула (1)
238,71
Економія: -7,89 грн
230,82 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1), ампула (3)
240,17
Економія: -9,35 грн
230,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
237,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
237,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (2), ампула (1)
242,55
Економія: -11,73 грн
230,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
237,84
Економія: -7,02 грн
230,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
237,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
241,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2), ампула (3)
239,27
Економія: -8,45 грн
230,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
273,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
214,26
Економія: -10,53 грн
203,73 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Науки, 12
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
242,06
Економія: -11,24 грн
230,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
251,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (2), ампула (5)
216,46
Економія: -12,73 грн
203,73 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
246,25 грн